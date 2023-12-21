أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل وضع حجر الأساس لمجمع الأڤنيوز الخبر

المناطق-واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “الأڤنيوز الخبر” الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 7.2 مليارات ريال .

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع النوعية إضافة هامة لاقتصاد المنطقة، ولها أثر إيجابي على جودة حياة كل السكان فيها، وقال سموه ” هذه المشاريع تأتي نتاج لما وضعته الدولة وفقها الله من تسهيلات لخدمة المواطن والمقيم، وهذا المشروع من المشاريع العملاقة التي نسعد بوضع حجز أساسه اليوم، ويعتبر انطلاقة مميزة وسنرى مشاريع أخرى تأتي تباعاً بإذن الله، ولا شك بأن المنطقة الشرقية فيها ميز نسبية متعددة وتمتلك بنية تحتية كبيرة وجاذبة للاستثمارات”.

فيما أشار مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي وزير الاستثمار، إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع كونه استثمار مميز يضاف لسجل الاستثمارات التي تمكنت المملكة من جذبها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة وتوسيع خيارات التسوق والترفيه، مؤكداً دعم وزارة الاستثمار لمثل هذه المشروعات الرائدة التي تعزز النمو الاقتصادي للمملكة، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية لما تلقاه جهود وزارة الاستثمار و الجهات الأخرى من دعم ومساندة تسهمان في تمكين هذه المشاريع المتميزة وتحقيق رغبات المواطنين.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شمول عبدالله الفوزان، أن مساحة البناء الإجمالية للمشروع تبلغ 833 ألف متر مربع، والمساحة التأجيرية 170 ألف متر مربع، ويتخذ المجمع طرازًا معماريًا مميزًا يعكس جمال المنطقة وإرثها الحضري ووفق المعايير البيئية المستدامة التي بدورها تحاكي رؤية المملكة 2030م، منوهاً بجهود القيادة ودعمها للقطاع الخاص وتمكين مشاركته في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، مثمناً جهود أمانة المنطقة وهيئة تطوير الشرقية وتعاون صندوق التنمية السياحي والمؤسسات المالية والدعم غير المحدود من جميع الشركاء والجهات المعنية، لتكون حافزاً لبذل المزيد نحو نمو اقتصادي مستدام وجهة استثمارية جاذبة للمنطقة.

ومن جهته، أبان رئيس مجلس المديرين في شركة شمول القابضة محمد الشايع، أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية على مستوى جودة التسوق والترفيه لسكان المنطقة الشرقية وزوارها، مشيراً إلى أن المجمع يتكون من 8 مناطق تسوق متنوعة ومطاعم متميزة، وأبراج تشتمل على فنادق عالمية، وشقق سكنية ومساحات مكتبية، وقاعات للفعاليات والمعارض، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة على ما يبذلونه من جهود لدعم التنمية الاقتصادية والتي ستكون لها نتائج إيجابية ومثمرة في المستقبل القريب بإذن الله.

يُذكر أن الأڤنيوز – الخبر سيوفر أكثر من عشر آلاف فرصة عمل في قطاع البيع والتجزئة والترفيه وسيعزز قطاع الخدمات في المنطقة الشرقية بأكملها ويتكون من عدة مناطق للتسوق تنفرد كل واحدة منها بتصميم وأجواء مختلفة حيث يعيش الزوار والمتسوقين متعة وتجربة استثنائية، يضم المجمع 10 صالات سينما ومقاهي ومطاعم وحدائق عامة وصالات ترفيهية تتناسب مع جميع الأعمار، ومن المتوقع افتتاحه في النصف الأول من عام 2027 م.