أمير المنطقة الشرقية يشهد توقيع اتفاقية لاستثمار أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي

المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة وشركة THE RIG -التابعة لصندوق الاستثمارات العامة الاستثمارات- مشروع THERIG , لتفعيل واستثمار الأنشطة البحرية وتطوير وجهات سياحية وترفيهية فريدة من نوعها.

وثمّن سموه التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة، التي تعكس القفزات التنموية التي تعيشها المملكة في ظل دعم القيادة الرشيدة ووفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لرفع معدلات جودة الحياة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف انطلاقة مشروع استثماري مميز، سيكون عائده إيجابياً على المنطقة , وسيوفر فرص عمل لأبنائها وبناتها , وسيصبح مقصداً سياحياً وتنموياً متميزاً، بإذن الله.

وتضمنت الاتفاقية الاستثمارية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة للسياح والزوار ومرسى لليخوت والطائرات المائية ومهابط هليكوبتر , وعدد من الأنشطة المساندة لخدمة المشروع، حيث يعد أول وجهة سياحية في العالم مستوحاة من منصات النفط البحرية بالخليج العربي , مما يجعل المشروع فريد من نوعه على مستوى العالم , حيث يشتمل على منصة بحرية وسط الخليج العربي ومحطات بكورنيش الدمام بالمركز الحضاري وكورنيش الجبيل والمشروع الرئيسي هو منصة وسط الخليج العربي بالقرب من جزيرة الجريد.

كما يتضمن المشروع فنادق ومدن ألعاب متنوعة ورياضات وأنشطة بحرية ومغامرات متنوعة والمحطات تتضمن مرافق لخدمة الزوار والسياح ومهابط للطائرات العامودية ومرسى للطائرات المائية واليخوت والمنصة تشتمل على 3 فنادق و 11 مطعمًا , وسيشكل المشروع نقلة نوعية بالترفيه والسياحة والأنشطة البحرية ووسائل النقل بما يدعم عناصر جودة الحياة، حيث تُسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الرفع من جودة الحياة وتنمية وتنويع الاقتصاد.

من جانبه، أكّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذه الاتفاقية الاستثمارية جاءت ضمن الجهود التكاملية بين الجهات، فيما يحقّق رفع مستوى الخدمات المقدمة، وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والمستمر بين القطاعات له أهمية ودور مثمر، لتحقيق الرؤى والوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

وشدّد على حرص الأمانة على استثمار المزايا النسبية للمنطقة والتعاون مع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات والقطاعات كافة لتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، وتلبي حاجتهم بتقديم مختلف الخدمات لتطوير وتنمية المنطقة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، مشيراً إلى أن الأمانة قامت بطرح وتنفيذ عددٍ من المشاريع الاستثمارية المميزة والنوعية، بالتعاون مع القطاعات المختلفة فيما يخص التنمية والفرص الاستثمارية، التي من شأنها تنمية المنطقة سياحيًا واقتصاديًا وتوفير الوظائف بما يحقق جودة الحياة فيها.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس رائد بخرجي، أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذه الاتفاقية الاستثمارية خير داعم للمشروع الذي يعد الأول من نوعه حيث تُسهم هذه الاتفاقية الاستثمارية مع أمانة المنطقة الشرقية في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعظيم الفائدة من الموقع بالتكامل والشراكة مع الأمانة بما يحقق اهداف رؤية المملكة 2030.

وشهدت المنطقة الشرقية مؤخراً استقطاب لرؤوس الأموال المستثمرة، وحققت خلالها المركز الاول في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي هذا المشروع بعد تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية سابقاً لحزمة من المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها 18 مليار ريال.