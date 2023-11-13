أمير المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى ومعرض “راد 2023” في نسخته السابعة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، فعاليات ملتقى ومعرض “راد 2023″، الذي تُنظمه غرفة الشرقية , ممثَّلة في مجلس شباب الأعمال في نسخته السابعة، بأرض معارض شركة الظهران الدولية، وسط مشاركة الجهات الحكومية ورواد الأعمال والصناديق والمراكز والهيئات المنوطة بريادة الأعمال في المملكة.

وأكد سموه أهمية دعم رواد الأعمال، مثمنًا جهود الغرفة في تنظيم الفعاليات التي تسهم في خدمة رواد الأعمال تماشياً مع توجهات الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الدعم لمن يرغب في الدخول للعمل الحر من الشباب، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات ‏الناشئة وصولاً بأداء أكثـر فعالية للشباب في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويستضيف خلال جلساته معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعدد من أصحاب المعالي، إلى دعم جهود الدولة في تعزيز ريادة الأعمال بإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الصياغات المناسبة لمن يرغبون بخوض العمل الحر من الشباب، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات ‏الناشئة، في كيفية الوصول إلى السوق المحلية والعالمية، والوصول بأداء أكثـر فعالية للشباب في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية 2030م.

وتجول سمو أمير الشرقية في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 300 منشأة يديرها شباب وشابات الأعمال، واستمع خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المعرض وأجنحته وأهدافه وأبرز الخدمات والأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة، وكرم سموه الرعاة والداعمين للمعرض.

وبين الرزيزاء أن المعرض يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي بلغ حجمها حتى الربع الثاني من العام الجاري 1.23 مليون منشآه بزيادة قدرها 2.6% عن الربع الأول من نفس العام، منوها بما توليه الغرفة من اهتمام كبير بفئة الشباب، حيث أطلقت المبادرات والبرامج، وعقدت ورش العمل واللقاءات، لأجل تحفيزهم على ممارسة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بإبداعاتهم وابتكاراتهم، مشيرا إلى ما يقدمه من تجاربٍ لأكثر من 300 منشأة يديرها الشباب والشابات في مختلف المجالات.

وأكد على قدرة الشباب على الابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في مسيرة الاقتصاد الوطني، بتقديمهم روئ مغايرة، وإبداعات مختلفة، وتجارب متميزة، تأخذهم إلى عالم من الأفكار غير التقليدية ضمن سياقات معاصرة من التقنيات المستقبلية، لافتًا النظر إلى ما تتميز به هذه النسخة من المعرض من المزايا، ومنها إمكانية التواصل بين رواد الأعمال ونظرائهم من جمهورية مصر العربية التي تشارك في المعرض بـ 40 منشأة كضيف شرف هذه النسخة، والتواصل كذلك مع مجموعة من الجهات والصناديق والمراكز والهيئات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة.

من جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بالغرفة سعد بن خالد المعجل، “إن الملتقى يحمل مستهدفات نشر ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب والشابات، وتوفير الفرص للمبادرين والطامحين من خلال الترويج لأفكارهم، والتعريف بابتكاراتهم، وتشجيعهم على الانخراط ‏الإيجابي في مجالات ريادة الأعمال، مشير إلى أن الملتقى يُقدِّم منتجات وإبداعات شباب وشابات الأعمال، ويؤكد أن ثقافة الإنتاج والعمل الحر، قد أخذت موضعها، وبات العمل الحر جزءًا أصيلاً ضمن خيارات الشباب المستقبلية وملاذًا لاستخراج طاقاتهم واستكشاف مواهبهم”.