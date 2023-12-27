أمير تبوك يبارك حصول الإمارة على المركز الأول في قياس “التحول الرقمي” للعام الثاني على التوالي

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة بمناسبة حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا العام2023.

وأعرب سموه في مستهل اللقاء عن سعادته وفخره بهم وبما تحقق من إنجاز.

مهنئا سموه الجميع قائلا: ان هذا الانجاز يعد فخرا للإمارة والعاملين فيها وان التحول الرقمي والتوسع في التقنية امرا ضروري للحياة في القطاع الخاص والعام مؤكدا سموه على الجميع بمواصلة المسيرة في التقدم وتحقيق الانجازات التي تسهم في خدمة المواطنين وتسريع معاملاتهم.

وأبدى الأمير فهد بن سلطان شكره وتقديره لوكيل الإمارة محمد الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي وجميع فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال.

ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله – وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.

من جهته أعرب الحقباني عن خالص شكره وتقديره لسمو منطقة أمير تبوك على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة مما أسهم في حصول إمارة المنطقة على العديد من المنجزات على المستويات كافة.