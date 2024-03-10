أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم ، اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة تبوك لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وفي مستهل الاجتماع هنأ سموه الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك داعيا الله العلي القدير ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار ، واستعرض سموه خلال الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل الإدارات الخدمية بالمنطقة حيث أكد سموه على ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية كما أكد سموه على دور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات مشيراً سموه الي دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعة الأسعار و السلع وبين سموه بأن شهر رمضان المبارك له خصوصيه تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات ومن فرائض وسنن راتبه وشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل وفي ختام الاجتماع وجه سموه بإعداد تقارير يوميه ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.