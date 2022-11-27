أمير تبوك يتفقد سير العمل في مشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات

المناطق_تبوك

قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، بجولة تفقدية لمشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك.

وكان في إستقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس.

واطلع سموه خلال الجولة على مختلف الأقسام بالمشروع المقام على مساحة تتجاوز 110 ألف متر مربع ، ويتكون من طابقين بمساحة 8 آلاف متر مربع ، مستمعًا سموه لشرح عن المبنى وما يتضمنه من إدارات وأقسام، وقاعة مؤتمرات بسعة 210 شخص، وصالة إجتماعات ومحاضرات تتسع لـ 180 شخص،بالإضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.

وأعرب سمو أمير منطقة تبوك في ختام الجولة عن سعادته بماشاهده من نسب إنجاز في المشروع، موكداً على ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال سموه :” إن هذا المشروع بما فيه من مكونات ليس لمجلس المنطقة فحسب، بل لإحتواء كافة الأنشطة والفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة،ولإحتضان أي مؤتمر على أي مستوى بشكل منظم وحديث ، موجهاً سموه القائمين على المشروع بضرورة مضاعفة الجهود لإنجازه في وقته وزمانه المحدد.