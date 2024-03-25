أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التبرع السخي لحملة جود المناطق

المناطق_تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على تبرعهم السخي بمبلغ مئة وخمسين مليون ريال لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان.

وقال سموه: “إن هذا التبرع السخي يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله- لكل ما يعزز العمل الخيري، وتأكيد النهج الكريم التي دأبت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها وحرصها على أعمال الخير والعطاء كافة، ودعم الأسر المحتاجة والعناية بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز اللحمة الوطنية والمساهمة المجتمعية بين أبناء الوطن”.

وأكد سموه أن هذا التبرع السخي سيكون له الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة عبر حملة جود المناطق وسيعزز من اللحمة الوطنية والمساهمة المجتمعية في وطن الخير والعطاء من خلال منصة جود الإسكان، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزه ورخاءه.