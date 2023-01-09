أمير تبوك يستقبل رئيس النادي الوطني واللاعبين الحاصلين على ميداليات في البطولات القارية والعالمية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم, في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة النادي الوطني أحمد بن عبدالعزيز الخريصي يرافقه اللاعبون الحاصلون على ميداليات في البطولات القارية والعالمية وهم لاعب المنتخب والنادي الوطني ريان راشد العطوي الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكاراتيه لدرجة الناشئين والمركز الثالث في بطولة غرب آسيا الثالثة والمركز السابع في بطولة العالم للكاراتيه ولاعب المنتخب والنادي عبد السلام تركي العنزي الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة المملكة تحت سن 15 سنة للمبارزة.

وفي بداية الاستقبال هنأ سموه اللاعبين بهذا الإنجاز حاثهم على مضاعفة الجهد , مؤكداً أن الشباب هم عماد رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن تحقيق الميداليات تحقق بفضل الله ثم بفضل التخطيط السليم والاهتمام بالألعاب المختلفة وبفضل الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – وما توليه وزارة الرياضة من اهتمام لتطوير الأندية الرياضية و القطاع الرياضي بشكل عام.

وتمنى سموه للنادي واللاعبين التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة ، وقدم سمو أمير المنطقة مكافآت مالية مجزية للاعبين بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة النادي الوطني باسمه ونيابة عن جميع منسوبي النادي عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لإنجازات النادي وكذلك الاهتمام والمتابعة التي تجدها أندية المنطقة من سموه.