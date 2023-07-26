أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء نادي تبوك للعروض المسرحية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس نادي تبوك للعروض المسرحية والفنون الاستعراضية بالمنطقة الممثل والمخرج خالد بن حسين الحربي, وأعضاء مجلس الإدارة, الذين قدموا للسلام على سموه, بمناسبة صدور قرار الموافقة على إنشاء النادي وتشكيل مجلس إدارته.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على الدور الهام للمسرح في نقل الثقافات وإبراز دورها في المجتمع، منوّهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من دعم واهتمام ورعاية للشباب والشابات والاستثمار فيهم تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وحثّ سموه أعضاء النادي بإبراز ما تزخر به المنطقة من موروث ثقافي وفني ومسرحي، و على رعاية المبدعين في المنطقة وتبني المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية، مؤكدًا على دعم جميع أعمال النادي من قبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم الفنية والمسرحية‏.

وأعرب رئيس وأعضاء نادي تبوك للعروض المسرحية والفنون الاستعراضية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يوليه من اهتمام ورعاية بالشباب والشابات بالمنطقة وتحفيزهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع إسهامهم لتأدية رسالتهم، مؤكدين أن لقاء سموه بهم امتداد لدوره الرائد في دعم الحركة الثقافية والفنية بالمنطقة.