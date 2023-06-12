أمير تبوك يستقبل عدداً من طلبة التعليم العام بالمنطقة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، اليوم في مكتبه بالإمارة ، طلاب وطالبات تعليم المنطقة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في المسابقات المحلية والعالمية للعام 1444هـ, بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير.

وأشاد سموه في بداية اللقاء بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على التعليم ومخرجاته وتقدم كل ما من شأنه تطوير منظومة التعليم وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتشجيعهم على المعرفة والابتكار، وهنأ سموه الجميع بما حققوه من مراكز مميزة وجوائز متعددة في المسابقات المختلفة، وقال سموه أنا سعيد بلقائكم اليوم وفخور بالإنجاز الذي حققتموه وبلادكم تفخر بكم والحمدلله أنتم في بلاد تحقيق الاحلام لما تنعم به من رخاء وأمن واستقرار في ظل القيادة الحكيمة. مثنيًا سموه على جهود أسرهم ومعلميهم ومعلماتهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز.

من جهته أعرب المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد القعير عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه المتواصل والمستمر لأبنائه الطلاب والطالبات، ورعاية سموه لجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز -الممتدة لأكثر من 36 عامًا – التي أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة ومحفزة للطلبة نحو التميز والإبداع في مختلف المجالات لخدمة دينهم ووطنهم.