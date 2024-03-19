أمير تبوك يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، العقيد بندر بن عمير الشيباني ، بمناسبة تعيينه مديراً للتحريات الإدارية بالمنطقة .. وهنأ سموه العقيد الشيباني بمناسبة تعيينه ، متمنيًا له التوفيق والسداد. ونوه سمو أمير منطقة تبوك بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله – وحرصها على إدارات التحريات الإدارية لقيامها بواجباتها.

من جانبه أعرب العقيد الشيباني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته الكريمة ، وعلى دعمه ومتابعته لجميع الأجهزة الرقابية بالمنطقة .