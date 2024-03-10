‏أمير تبوك يستقبل وكلاء الإمارة ومديري العموم و الأقسام و موظفي الإمارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك ، بديوان الإمارة اليوم ، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الامارة المساعدين ، ومدراء العموم ، ورؤساء الأقسام ، ومنسوبي الإمارة‏ وفي مستهل اللقاء هنأ سموه الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات‏ .

وثمن سمو أمير منطقة تبوك الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة ، والتي أسهمت في تحقيق العديد من مكتسبات والمنجزات كذلك الريادة والتميز بين إمارات المناطق التي كان هدفها الأساسي خدمة المواطن والمقيم، حاثاً سموه على بدل المزيد من الجهد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.