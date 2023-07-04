أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في ديوان الإمارة اليوم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام و منسوبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبادل سمو أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة وفي بداية الاستقبال نوه سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام والذي تحقق بفضل لله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مشيدا بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة الحجاج وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما ثمن سمو أمير منطقة تبوك ‏الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على ‏إنجاز المعاملات، حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.