أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والذي تضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريب الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي .

ونوه سموه بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

من جهته ثمن مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة , دعم ومتابعة سمو أمير منطقة تبوك لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.