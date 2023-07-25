أمير جازان بالنيابة يستقبل القاسمي بمناسبة تكليفه مديراً لوحدة أعمال المياه بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه اليوم، المهندس علي بن عبدالله القاسمي، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لوحدة أعمال المياه بالمنطقة.

وهنأ سموه، المهندس القاسمي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مشيداً بالخدمات والأعمال التي تبذلها شركة المياه الوطنية للمستفيدين بالمنطقة.

من جانبه قدم مدير وحدة أعمال المياه المكلف، شكره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على ما استمع له من توجيهات سديدة وحرص سموه على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الجودة.

حضر الاستقبال رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري.