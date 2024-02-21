أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لمناقشة ” مشروعات وخدمات المياه”

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خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجلسة الأسبوعية التي عُقدت بقصر سموه مساء اليوم، لمناقشة ” مشروعات وخدمات المياه” بالمنطقة.

واستهل سموه الجلسة، بكلمة أعرب فيها عن سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات التي تخصص لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية في شتى المجالات، مؤكداً أهمية موضوع المياه ومشروعاتها التي تعد خدماتها أساساً لتحقيق الازدهار والتنمية ورغد العيش والرخاء لأبناء المنطقة.

بعد ذلك انطلقت محاور الجلسة، حيث قدم ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة نايف السميح محور ” الوضع الحالي والمستقبلي لسقيا مزارع البن -الري التشغيلي-“، وقدم مدير عام وحدة عمل شركة المياه الوطنية بالمنطقة المهندس علي القاسمي محور ” أرقام وخدمات الشركة” ، فيما قدم مدير عام وحدة عمل شركة المياه الوطنية بالمنطقة المهندس نايف آل زهير محور ” المشروعات التنفيذية والمستقبلية لشركة المياه الوطنية” ، وجاء المحور الرابع بعنوان ” الإستراتيجيات والبرامج” قدمه رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري.

وتضمنت الجلسة إيجازاً لمدير فرع وزراة البيئة بمنطقة جازان المهندس محمد آل عطيف، حول الجهود المبذولة لاستدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة ومنها الاستفادة من مياه السيول والأودية التي تشكل دوراً مهماً في الزراعة وري الأراضي الزراعية من خلال تنظيم الاستفادة من تلك المياه بإشراف اللجان المتخصصة بذلك.

واستعرض آل عطيف، جملةً من المشروعات والمبادرات التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان لتعزيز قطاع البنل، لافتاً في هذا الصدد النظر إلى أن منتجات جازان الزراعية المميزة وصلت إلى درجة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية، بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لهذا القطاع المهم مما جعل المنطقة تشهد تطوراً واسعاً من خلال تقديم الخدمات.

كما شهدت الجلسة عددًا من مداخلات الحضور، تناولت أعمال شركة المياه الوطنية والجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة والنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية.