أمير جازان يستقبل المحافظين ومشايخ المنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بقصر سمو أمير المنطقة بمدينة جيزان اليوم، المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة ومشايخ القبائل وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

واستهل سمو أمير منطقة جازان اللقاء بكلمة رفع خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، مشددًا على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ونوه بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطون في الحد الجنوبي بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية، والتضحيات التي يُقدمها أبطالنا بكل إخلاص وتفانٍ للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين مرخصين أرواحهم الغالية دفاعًا عن الدين والوطن، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطن والمقيم ورجال الأمن في القيام بكل ما يسهم في حفظ الأمن وحماية المقدسات ومقدرات الوطن.

كما تضمن اللقاء كلمة للأهالي ألقاها نيابة عنهم محمد بن هادي المطمي, قدم خلالها التهنئة لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بالعيد السعيد، منوهًا بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان، ومجددًا العهد والولاء باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وألقى الشاعر مهدي بن أحمد الحكمي، والشاعر حسن بن أحمد الودعاني قصيدتين شعريتين بهذه المناسبة.