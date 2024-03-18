أمير جازان يستقبل مدير مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد عادل بن عبدالله الغامدي، وعددا من قيادات ومنسوبي المديرية.

واستمع سموه، خلال الاستقبال، لشرح عن الإنجازات التي حققتها مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال النصف الأول من العام ١٤٤٥هـ، منوهاً بما يقدمه رجال الأمن من جهود نوعية في سبيل حفظ الوطن ومقدراته من داء المخدرات ومروجيها، مؤكداً أهمية دور المواطن في مساندة تلك الجهود للوصول للقضاء على المخدرات وحفظ أمن وسلامة الوطن.

وجرى تكريم عدد من منسوبي مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة جازان نظير جهودهم الميدانية التي أدت لضبط وإحباط عدد من محاولات التهريب.