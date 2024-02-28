أمير جازان ‏يستقبل مدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني المعين حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، جماح دغريري بمناسبة تعيينه مديرًا لمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة.

وهنأ سموه، الدغريري بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير ‏الإعلام وحرص رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون على تطوير آليات العمل ‏الإعلامي إلى الأفضل.

من جانبه قدم جماح دغريري نبذة عن الجهود الإعلامية الحالية ‏والخطط التطويرية التي سيشدها المركز، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ‏الدعم والمساندة المستمرة للإعلاميين في المنطقة. ‏