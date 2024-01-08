أمير جازان يُطلق فعاليات مهرجان “أكوان” على شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، مساء اليوم، فعاليات مهرجان “أكوان” ضمن فعاليات شتاء جازان 2024، وذلك على شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وشهد الحفل، عروضاً فنية وضوئية رافقتها تشكيلات من الرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية التي تتميز بها منطقة جازان، إضافة إلى تكريم رعاة المهرجان.

ويشتمل مهرجان “شتاء أكوان” على العديد من الفعاليات تناسب جميع أفراد العائلة ومنها الألعاب الترفيهية والبحرية، وفعاليات للأطفال، والمدينة المائية، وسينما على الشاطئ، وجلسات وأكواخ فاخرة بإطلالة بحرية أخاذة، إضافة إلى أجنحة للجهات الحكومية المشاركة في المهرجان.

ويأتي المهرجان ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان لصناعات الأساسية والتحويلة لتوفير بيئة سياحية وترفيهية والإسهام في تنمية المنطقة في شتى المجالات.

ويمثل شاطئ المدينة جذباً لكثير من الزوار نظراً لتصميمه المميز عبر ساحاته، ومسطحاته الخضراء، وملاعبه الرياضية، وجلساته الشبابية، والجلسات المخصصة للعائلات، وخدمات الزوار، ما يجعله واحداً من أفضل المواقع السياحية في منطقة جازان التي تمنح زائرها الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات.