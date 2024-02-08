أمير حائل: الراليات مكّنت أبناء المملكة من تنظيم أفضل وأهم السباقات العالمية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن ثقافة الراليات أصبحت إحدى السمات التي مكّنت أبناء المنطقة والمملكة من تنظيم أفضل وأهم السباقات العالمية على تراب الوطن، مستعرضاً مسيرة رالي حائل تويوتا الدولي منذ انطلاقته الأولى ثم اعتماده من الاتحاد الدولي للسيارات ودخوله ضمن جولات بطولة العالم للراليات وثباته بصفته محطة في الراليات العالمية.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أقامته اللجنة التنفيذية للرالي ضمن فعالياتها لحفل افتتاح الرالي بعنوان: “دور رالي حائل في تعزيز التواصل الحضاري” وحاور سموه الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله الفوزان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن فيصل بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي.

وتحدث سمو أمير منطقة حائل عن دور الرياضة وتحديدًا دور رالي حائل خلال 19 عامًا في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي وانعكاساته على الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الحوار كرم سموه الدكتور الفوزان، ومشرف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، مقدمًا شكره لجميع الجهات المشاركة، مؤكدًا الدور الكبير الذي تبذله اللجان العاملة، مشيدًا بجهود أمانة منطقة حائل ورئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف.