أمير حائل يدشن نظام متابعة تنفيذ الأحكام ونظام المشايخ والنواب والمعرفين بالإمارة

المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، نظام متابعة تنفيذ الأحكام والذي يهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من متابعة تنفيذ جميع الأحكام التي تصدر من الجهات المختصة بآلية محوكمة ومنظمة إلكترونياً، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

واطلع سموه على آلية العمل ونماذج من التعاملات اليومية التي تتم النظام بين الإمارة والجهات ذات العلاقة.

إثر ذلك دشن سمو أمير حائل نظام المشايخ والنواب والمعرفين والذي يهدف إلى توثيق بيانات ومعلومات المشايخ والنواب والمعرفين لكل قبيلة وتوثيق المعاملات والإحالات وحفظ وأرشفة كل ما يتعلق بهم من تعاميم وتعليمات بشكل إلكتروني.

ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالنقلات النوعية التي تشهدها إمارات المناطق بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة وحرص من سمو وزير الداخلية مما مكنها من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التحول الرقمي وتقديم خدمات متميزة.

واستمع سموه لشرح من وكيل الإمارة عن انعكاس تدشين هذه الأنظمة على سرعة وجودة العمل ، معرباً عن شكره لسموه على توجيهاته الدائمة ومتابعته لكل مايطور العمل ويرفع من مستوى الأداء إلى الأفضل في مختلف المجالات في الإمارة وبقية الجهات الحكومية بالمنطقة.

حضر التدشين وكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن بن حمود العبيد ، ومدير عام تقنية المعلومات سليمان بن سعود العويصي ، ومدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بالإمارة خالد بن سالم الملق.