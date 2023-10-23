أمير حائل يرعى حفل تكريم المعلم سلطان العنزي الحاصل على المركز الأول في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي 2023م

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاستقبالات في الإمارة اليوم ، حفل تعليم المنطقة لتكريم المعلم الدكتور سلطان بن سليمان العنزي ، والحاصل على المركز الأول في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي ٢٠٢٣م ، بحضور مدير عام التعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد.

و شهد سموه خلال الحفل مراسم توقيع عدداً من الاتفاقيات المجتمعية لتعليم المنطقة أولها مع أمانة حائل ، بهدف تحقيق شراكة فاعلة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة في منطقة حائل والاستفادة من مرافق الطرفين وساحاتها وحدائقها واللوحات والشاشات الإعلانية ، بما يخدم أهداف الطرفين ، و نشر ثقافة العمل التطوعي لدى منسوبي الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك لتوفير الخدمات اللازمة لتفعيل مبادرات في الوقت والمكان المحددين.

و شهد سمو الأمير عبد العزيز بن سعد توقيع اتفاقية لتعليم حائل مع تجمع حائل الصحي ، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة و تحقيق أعلى درجات الصحة النفسية لمنسوبي التعليم من خلال تعزيزها والوقاية من إشكالاتها ، ومشاركة الطرفين في وضع البرامج التدريبة للمستفيدين من منسوبي التعليم حسب المرحلة دراسية وتقديم الاستشارات الطبية ، والتدخل المبكر للعلاج بالتنسيق مع الإدارة المعنية في إدارة التعليم بالمنطقة.

فيما جاءت الاتفاقية الثالثة التي شهدها سموه بين الشراكة لتعليم المنطقة مع المستشفى السعودي الألماني ، بهدف رفع الكفاءة الصحية لجميع أفراد ومنسوبي التعليم وأسرهم ، وإقامة الفعاليات والندوات الصحية بجميع مدارس منطقة حائل والمقرات الإدارية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمنسوبي الطرف الأول وأسرهم ضمن برنامج التميز والذي يتضمن تقديم خصومات وعروض خاصة لمنسوبي التعليم ، وكذلك المشاركة والدعم في الفعاليات والأيام الصحية الخاصة بالمملكة ، والعالمية.

وتمت الاتفاقية الرابعة لشراكة تعليم حائل مع مجمع الأهلي الطبي العام، بهدف تفعيل البرنامج الوزاري (رشيق ) لطلاب وطالبات المدراس في الإدارة العامة للتعليم ، وتوفير الكادر الطبي كاملاً حسب الحاجة والاختصاص، توعية الطلاب بالبرنامج ، وإقامة حفل ختامي يتضمن تقديم جوائز و حوافز للطلاب واولياء امورهم دعماً وتشجيعاً لهم.

وهدفت الاتفاقية الخامسة لتعليم المنطقة مع جميعة جاه الخيرية إلى توعية المجتمع التعليمي بالأسباب التي تؤدي الى النزاعات والخلافات الأسرية وطرق حلها ونشر ثقافة التسامح والترابط بين افراد المجتمع وإقامة ندوات توعوية في مدارس المنطقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم ، فيما جاءت الشراكة السادسة مع نادي الطائي الرياضي، بهدف تمكين الطلاب والطالبات من ممارسة كافة الأنشطة الرياضية المتاحة ، تدريب وتأهيل منسوبي الطرفين ، واتاحة الفرصة لاستقبال بطولات التعليم في مختلف الألعاب داخل منشآه الطرف الأول، وتأهيل المواهب من الطلاب والطالبات في مختلف الألعاب الرياضية.

واختتم تعليم حائل اتفاقياته بالشراكة مع نادي الجبلين الرياضي بهدف تعزيز الصحة العامة للطلاب والطالبات وتهيئة البيئة التربوية المناسبة للأنشطة الرياضية والتعاون بين الطرفين في إقامة المناشط الرياضية الخاصة بأبنائنا الطلاب ، واستقطاب مواهب طلاب في مختلف المراحل الدراسية وصقلها في مختلف الألعاب الرياضية.

ونوه سمو أمير حائل في تصريح صحفي بالدعم المستمر للقيادة الحكيمة للتعليم والبرامج والأنشطة التعليمية ، بمتابعة معالي وزير التعليم ، مثنياً على جهود إدارة تعليم المنطقة والتكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات صحية وتعليمية واجتماعية ورياضية ، متطلعاً أن تحقق هذه الاتفاقيات والبرامج أهدافها بما يعود على الطلاب والطالبات بالفائدة.

من جهته أكد الدكتور البليهد حرص الإدارة العامة للتعليم بحائل على تحقيق أهدافها ورسالتها الاجتماعية من واقع نشاطاتها واختصاصاتها ، وتوسيع قاعدتها بين القطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 م، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على الدعم المستمر والمتابعة لكل مايسهم في تطور التعليم بالمنطقة إلى مستويات أعلى.