أمير حائل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التبرع السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم المستمر للأعمال الخيرية والإنسانية وتبرعهما للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة على منصة “إحسان”.

وقال سموه: إن تبرّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من خلال منصة “إحسان” الوطنية للعمل الخيري يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وهو امتداد لاهتمامهما -حفظهما الله- بدعم مشاريع التحول الرقمي في مختلف المجالات.

ونوه بالجهود الحثيثة من القيادة الرشيدة -رعاها الله- لدعم العطاء الخيري وغير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به ليحقق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة من خدماته.

وأشاد سموه بما يبذله القائمون على منصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من عمل متقن للإسهام في دعم وتنظيم العطاء الخيري في المملكة، عبر قاعدة إلكترونية بمعايير تقنية وفنية عالية، مشيراً إلى الاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أدائه.

وأبدى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد اعتزازه بالمكانة التي تتبوؤها المملكة عالمياً في مجال العمل الخيري، منذ توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، والإسهاماتها المتواصلة لتطوير هذا المجال حتى وصلت التبرعات إلى مستحقيها داخل المملكة وخارجها بسهولة ويسر وفي أسرع وقت، عبر أحدث المبادرات التقنية المتطورة.