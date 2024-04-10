أمير حائل يستقبل عددًا من الأطفال الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “رفاق”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم, عددًا من الأطفال الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة (رفاق)، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والمدير التنفيذي للجمعية وليد الشدوخي، وأحد داعمي الجمعية رجل الأعمال حمود الرضيمان.

وقدم سموه الهدايا لهم ، مشاركهم فرحة العيد السعيد، ونوّه بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة – أيدها الله- للجمعيات الخيرية والتطور العملي لأعمالها وخدماتها، معربًا عن تهنئته لأبنائه الأيتام بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله لهم التوفيق .