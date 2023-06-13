أمير حائل يطلع على مؤشرات نسب الإنجاز للمشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على مؤشرات الاداء التصاعدية لأمانة المنطقة وخدماتها ومشاريعها التي قفزت إلى مراحل متقدمة نحو إتمام خطط وبرامج تنمية مدينة حائل والمحافظات والمدن التابعة لها .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، منوها سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمشاريع التنمية في مناطق المملكة ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، مؤكداً أن حائل في ظل هذه الرعاية تلبس حلة أجمل بحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وأمين ومنسوبي أمانة المنطقة.

وحث على مضاعفة الجهود واستكمال جميع الاستعدادات لاستقبال زوار المنطقة والسياح الذين يفدون إليها من داخل المملكة وخارجها .

من جهته استعرض أمين منطقة حائل نسب الإنجاز لمشاريع جودة الحياة وأنسنة المدن وأبرز المخططات للمشاريع الجديدة والقادمة، بالإضافة إلى مشاريع الأمانة لتنمية المخططات السكنية في الأحياء الجديدة وتفعيل الاستثمارات وتكامل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتميز منتزهات حائل وحدائقها وتشجير شوارعها وطرقها وميادينها.