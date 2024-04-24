أمير حائل يطلق “جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتميّز البيئي” في نسختها الثانية

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، “جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتميّز البيئي” في نسختها الثانية، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ومدير إدارة البيئة بالفرع المهندس دخيّل المشعان , مشيدا سموه بالجهود المبذولة من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والنجاحات التي تحققت في ظل الدعم السخي من الحكومة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل لما فيه مصلحة المنطقة وتحقيق تطلعات القيادة.

من جانبه أفاد د. الحسني أن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتأتي في ظل اهتمام سمو أمير المنطقة بالبيئة والحفاظ عليها، وانطلاقًا من مبادرتي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- “الشرق الأوسط الأخضر” و “السعودية الخضراء”، مضيفًا أن الجائزة تستقبل المرشحين في مساراتها الستة (الإدارات الحكومية، المحافظات والمراكز، والكيانات، والأفراد، البحث العلمي، الإنتاج الإعلامي البيئي)، بجوائز مالية تحفيزية تتجاوز 100 ألف ريال.