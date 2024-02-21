أمير حائل يكرم الطالب الحاصل على المركز الأول في الفئة الذهبية “مسار الخط الكوفي” على مستوى المملكة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الطالب الحاصل على المركز الأول في الفئة الذهبية “مسار الخط الكوفي” على مستوى المملكة في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية المقام في منطقة القصيم باسل الشهيل.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبد الله البليهد, منوهًا سموه بدعم القيادة الحكيمة, لقطاع التعليم والقفزات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع وأسهمت في رفع جودة مخرجاته حتى باتت المملكة تنافس الدول المتقدمة، مثنياً على جهود الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

كما هنأ الطالب الشهيل بهذا الإنجاز، متمنياً له ولجميع الطلاب والطالبات المزيد من الإنجازات والنجاحات، مشيداً بالشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والدور الذي يؤديه في مجال المسؤولية المجتمعية .

من جانبه قدم البليهد شكره لسمو أمير حائل على المساندة المستمرة للتعليم ومنسوبيه وطلابه التي أسهمت بتحقيق طلاب المنطقة لمستويات متميزة على مستوى المحلي والإقليمي والدولي ، مؤكداً العزم على المضي في تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها رفع مستوى جودة التعليم بمنطقة حائل وتطوير مخرجاته بدعم القيادة ومتابعة وزير التعليم ووفق مستهدافات رؤية المملكة 2030 .

وفي نهاية الاستقبال كرم الأمير عبد العزيز بن سعد, رجل الأعمال سلمان السليمي لدعمه برامج وفعاليات التعليم بالمنطقة.