أمير حائل يكرّم شركاء نجاح حفل جائزة “بصمة” في نسختها السادسة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه أمس الخميس، مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي، ووكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي، وعدد من المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية الخاصة من شركاء نجاح حفل جائزة سموه “بصمة” في نسختها السادسة 2023م.

ونوّه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتنمية وتطوير مناطق المملكة، مشيراً إلى الدور الملموس لجائزة بصمة وتحفيزها للجميع، مشيداً بالروح التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة بما انعكس على مستوى نجاح مختلف المناسبات والفعاليات.

وفي ختام اللقاء كرّم سموه جميع الجهات الحكومية والخاصة وقدم شهادات الشكر لممثليها.