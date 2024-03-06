أمير منطقة الباحة يدشّن خدمة تشغيل استقبال المستفيدين بمنتجع إكرام الوطني بأكثر من 45 مليون ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، خدمة تشغيل استقبال المستفيدين بمنتج إكرام الوطني بمنطقة الباحة بقيمة تجاوزت 45 مليون ريال، وذلك بمقر المنتجع في محافظة بلجرشي.

وتجول سموه بعد التدشين في أرجاء المنتجع والتقى بالمسنين، مستمعاً لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن سعد المرطان عن المشروع الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم مبنى دار الضيافة المكون من 83 غرفة ويتسع لنحو 210 ضيوف, ونادٍ صحي ورياضي, ومسجد بسعة 500 مصلي, وحدائق, وأماكن جلوس اجتماعية، ومطعم مركزي, ومكتبة, وصيدلية, وعيادات طبية، مستعرضاً برامج الجمعية التي نفذتها وشملت الثقافية والاجتماعية والصحية والبالغ عددها 11 برنامجاً.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بهذه اللفتة والمبادرة الكريمة التي توفير بيئة آمنة وصحية لكبار السن، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمشاركة في المجتمع، مؤكداً أن دعم كبار السن مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، ويجب على أفراد المجتمع وأفراد العاملين بالمنتجع توفير بيئة مناسبة لهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء والتقدير.

يذكر أن مشروع إكرام يقدم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن كضيافة مؤقتة أو دائمة ليعيشوا حياة كريمة هادئة هانئة.