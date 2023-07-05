أمير منطقة الباحة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , بقاعة الاستقبالات بالإمارة اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من منسوبي الإمارة وأصحاب الفضيلة والمحافظين ومديري الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل والأهالي، وعددا من المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين، وعددا من المواطنين.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة , ونقل لهم تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأهالي المنطقة بهذه المناسبة السعيدة، مشيداً بجهود المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، حامداً الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين.

ونوّه سمو أمير المنطقة بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

وحث سموه الجميع على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمهام العمل ورفع مستوى الإنتاجية، بما يخدم المواطن والمقيم وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.