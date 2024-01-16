أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وذلك بحضور معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.

وثمن سموه خلال اللقاء ما تشهده مناطق المملكة من نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ومن ذلك منطقة الباحة، مشيدًا بالتوجه الوطني نحو تحقيق التحوّل الرقمي والاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية المملكة 2030 , حيث سيكون له دور في تطوير الخدمات التي تقدمها القطاعات كافة ومنها قطاعات منطقة الباحة.

من جهته نوه الدكتور الغامدي بما تشهده المنطقة من تقدّم ونماء مستمر في مختلف المجالات بمتابعة من سموه والذي انعكس على تطور منطقة الباحة.

ونوّه معاليه باهتمام سمو أمير منطقة الباحة بمجالات العلوم وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة منها في تنمية المنطقة لما لها من أهمية ورفع مستوى أداء الخدمات وتسهيل تنفيذها، مبيناً الدور الذي تضطلع به سدايا في هذا الجانب سواءً من خلال المساهمة في التحول الرقمي بالمملكة أو في مجال تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي وتمكين قطاعات الدولة من ذلك، إلى جانب رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي وانعكاسها الإيجابي على حياتنا وتحقيق جودة الحياة فضلاً عن جهود سدايا في بناء القدرات الوطنية.