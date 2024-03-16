أمير منطقة الباحة يشكر القيادة على التبرع السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تبرعهما السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة من خلال منصة إحسان.

وأكد سموه أن هذا التبرع يعكس الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لقيم الإحسان والبذل والعطاء، وهو مثال مشرف على الرؤية الحكيمة والسخية في دعم العمل الخيري وتوجيه الجهود نحو تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود الخيرية تأتي في إطار استمرارية الرعاية السامية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للعمل الخيري ودعمه، وتشجيع المبادرات التي تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتبرع للحملة الوطنية للعمل الخيري، مشيداً بجهود منصة إحسان الخيرية في تيسير عملية التبرع وتنظيم الأنشطة الخيرية، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء.