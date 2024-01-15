أمير منطقة الباحة يفتتح مركز معيض بن رداد لغسيل الكلى بمستشفى القرى العام بقيمة بلغت 5 ملايين ريال

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‏افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، اليوم, مركز معيض بن رداد لغسيل الكلى في مستشفى القرى العام ، وذلك خلال جولته التفقدية لمحافظة القرى.

ولدى وصول سموه مقر ‏المركز أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، ثم تجول في المركز وشاهد أقسامه وغرف التنويم ، مستمعاً إلى شرح مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور عبدالدائم بن محمد العنزي ، من رجال الأعمال معيض بن رداد عن المشروع, الذي تم تنفيذه خلال سنة ونصف على مساحة تصل إلى 1750 متراً مربعاً بتكلفة تجاوزت 5,000,000 ريال، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 14 سريراً و14 جهازاً من أحدث الأجهزة، حيث يستوعب في اليوم الواحد نحو 40 مريضاً تقدم لهم الخدمات الطبية اللازمة في وحدة الكلى.

كما زار سموه عدداً من المرضى المنومين في مركز الكلي ، وقُدم لهم باقات الورود ، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بهذه الجهود المباركة من رجل الأعمال معيض بن رداد لتقديم الخدمات الصحية الأهالي محافظة القرى من خلال مركز غسيل الكلى ، مثمناً ما يحظى به قطاع الصحة على مستوى المملكة بصفة عام والباحة بصفة خاصة من اهتمام ودعم من لدن القيادة الرشيدة – أعزها الله -.

وأكد سموه أن ما قدمه رجل الأعمال معيض بن رداد لإنشاء هذا المركز غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الذين يتميزون بالوحدة والتكاتف والتسابق إلى عمل الخير ، داعياً رجال الأعمال إلى المشاركة المجتمعية وتنفيذ مثل هذه المشروعات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، متطلعاً إلى بذل كل الجهود لتقديم مختلف الخدمات الصحية التي تلامس صحة المواطن في ظل ما توفر من إمكانيات طبية وطاقات بشرية متميزة.