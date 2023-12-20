أمير منطقة الباحة يقف على مشروع تطوير سوق السبت ويزور نزل العايد التراثي في بلجرشي

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على مشروع تطوير سوق السبت التاريخي بمحافظة بلجرشي، وذلك ضمن جولة سموه التفقدية التي قام بها للمحافظة اليوم.

وتجول سموه في أرجاء السوق مطلعاً على العمل الميداني لمشروع تطوير السوق ، الهادف إلى رفع جودة الحياة والمحافظة على أصالة السوق، موجهاً سموه بالحرص على أن يكون أولى أهداف المشروع هو خدمة المواطنين من الباعة والزوار مع المحافظة على الطابع التراثي والتاريخي للسوق واستمرار دعم أبناء المنطقة المحافظين على تراث المنطقة ضمن معروضات السوق .

وشاهد سمو أمير الباحة بعض المنتجات الزراعية والحبوب وأدوات الزراعة القديمة ، والسمن والعسل والملابس التراثية المعروضة وعددًا من المشغولات اليدوية والأدوات الحرفية التي يصنعها الحرفيون أمام زوار السوق.

يذكر أن سوق السبت ومكانته التاريخية منذ القدم تعطي انطباعاً لدى الزائر ورغبة في العودة إليه مجدداً لاستعادة الماضي المجيد، وما استدعى تنفيذ مشروع التطوير؛ الحفاظ عليه وإعادة تأهيله ليستمر في استقبال الأهالي والزوار.

من جانب آخر زار سمو أمير منطقة الباحة مقر نزل العايد التراثي ، وتجول في أرجائه، مستمعًا إلى شرح من صاحبة النزل المواطنة شريفة معيض الغامدي التي أوضحت بأنها عملت طوال السنوات الماضية على جمع أكبر عدد من تراث المنازل القديمة ليعيش الزائر تجربة الحياة القديمة والجميلة التي كان يعيشها أهالي منطقة الباحة قديمًا.

وبينت أنها استطاعت بمساعدة من زوجها وأسرتها تحقيق حلم العمر وشغفها واستثمار وقت ما بعد التقاعد في إنشاء نزل تراثي سياحي، إذ تمكنت من تحويل المنازل القديمة في قريتها من مباني متهالكة إلى موقع سياحي وبيئي جاذب لمحبي الهدوء والاستجمام.