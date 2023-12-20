أمير منطقة الباحة يلتقي الأهالي ويدشن عدداً من المبادرات والمشاريع التنموية خلال زيارته لمحافظة بلجرشي

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قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم ، بزيارة تفقدية لمحافظة بلجرشي ، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة، التي تهدف إلى الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم, والاطلاع على سير العمل في المحافظات.

ولدى وصول سموه مقر المحافظة كان في استقباله محافظ بلجرشي نايف الهزاني ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة ومشايخ القبائل وعدد من الأهالي.

وأكد أمير منطقة الباحة حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم وزائري المنطقة.

بعد ذلك, ألقى محافظ بلجرشي نايف الهزاني كلمة نوه بزيارة سموه غير المستغربة لتفقد أحوال المواطنين والاطلاع على سير العمل وما يقدم من خدمات للمواطنين والمقيمين.

كما التقى سمو أمير منطقة الباحة عدداً من المواطنين في مكتب المحافظة, مستمعاً إلى احتياجاتهم, كما اطلع على سير العمل في المحافظة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المشاريع والقرى الأثرية في بلجرشي.

إثر ذلك, دشن سمو الأمير حسام بن سعود عدداً من مبادرات بلدية محافظة بلجرشي التي تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير وزراعة طرق المحافظة وإعادة تأهيل الحصون والقلاع التاريخية بالمحافظة ، ومبادرة حصاد الضباب ومبادرة معرض التوظيف لإيجاد فرص وظيفية لخريجي فرع الكلية التقنية بالمحافظة.

كما دشن سموه عدداً من مشاريع الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة بلجرشي بحضور ممثل وزارة الطاقة المهندس ناصر علي الحكمي، ومدير إدارة كهرباء الباحة المهندس صالح عبدالله العسيري, بتكلفة 42 مليون ريال, شملت تعزيز موثوقية الشبكات وتحويل الشبكات من هوائية إلى أرضية وإطلاق التيار الكهربائي بمخططات الإسكان في المحافظة.

واستعرض أمير الباحة مشاريع وحدة أعمال شركة المياه الوطنية بمحافظة بلجرشي ، بحضور مدير عام وحدة أعمال المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن مطر الزهراني ومدير الإدارة التنفيذية للإنشاءات بالوحدة ، حيث انتهت 4 مشاريع بقيمة إجمالية تقارب 262 مليون ريال التي تسهم في زيادة نسب التغطية بالمحافظة إلى 93%.

ثم شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والهيئة السعودية للمحامين تهدف إلى تعزيز التعاون التدريبي والبحثي والتوعوي والتطوعي المتبادل بين الطرفين، ووضع إطار عملي للتعاون بينهما في مجالات البحوث والدراسات والتدريب والتوعية والتطوع القانوني، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين، حيث مثّل وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري إمارة المنطقة، فيما مثّل الهيئة رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة المحامي خالد أبو راشد.

بعدها, توجه سمو أمير منطقة الباحة لزيارة شيخ قبيلة بالشهم علي اللخمي في منزله بمحافظة بلجرشي، والتقى عددًا من المشايخ والمعرفين والأهالي، وتبادل معهم الأحاديث الودية والنقاشات حول تقديم الخدمات العامة بالمحافظة.

وعبر اللخمي عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته ولقائه بأهالي المحافظة.