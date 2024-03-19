أمير منطقة الباحة يلتقي المسؤولين والأهالي في جلسته الأسبوعية

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حرصه على متابعة سير تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف محافظات المنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على كل ما يحقق راحة ورفاهية المواطنين، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالمنطقة لتنفيذ تلك المشروعات.

وبين سموه خلال استقباله في مجلس إمارة المنطقة أمس، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومشايخ القبائل, وجمعًا من الأهالي، أن حملة جود الباحة التي هي من المجمتع وإليه تُنفذ على مراعاة الشمولية في قياس الاحتياج لجميع محافظات المنطقة بشكل عام، داعياً أهل الخير والموسرين من أبناء المجتمع للمشاركة هذه الحملة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على المستفيدين.

وأشار إلى أن المكتب الإستراتيجي لمنطقة الباحة ووزارة السياحة يعملان على تطوير جبلي شدا الأسفل والأعلى وقرية ذي عين الأثرية بالمخواة لجعلها وجهة سياحة أكثر جذبًا للسياح من داخل وخارج المملكة، مؤكدًا حرصه ومتابعته مع وزارة التعليم لعودة الكليات التعليمية النوعية لجامعة الباحة بالقطاع التهامي.

وبشأن سوق العمل في المنطقة أكد سموه أنه التقى بمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرًا، ونتج عن ذلك فتح مراكز للعمل عن بعد واستقطاب الشركات لملتقيات للتوظيف، وأقيم ملتقى توظيف بالمنطقة في بداية شهر مارس الحالي، حيث بلغ عدد المنشآت المشاركة 72 منشاة عرضت فرصًا وظيفية لإجمالي 6772 فرصة وظيفية بمنطقة الباحة والمناطق الأخرى.

بعد ذلك ألقى الدكتور سعيد بن سعد العمري كلمة الأهالي عبّر فيها عن امتنان أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام لمنطقة الباحة خاصة ولجميع مناطق المملكة عامة، معربًا عن شكره لسموه على ما يقدمه من دعم واهتمام ومتابعة لكل ما يحقق راحة ورفاهية أهالي المنطقة.

وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.