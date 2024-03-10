أمير منطقة الباحة: يوم العلم رمز الوحدة والانتماء لوطن الخير والنماء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العلم.

وأكد أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً خاصاً بـ”يوم العلم”؛ يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يمثل رمزية الدولة ووحدتها.

وقال سموه: إن العلم يمثل شاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة المباركة ليصبح رايةً شامخة للعز ورمزاً للوحدة والتلاحم وليكون هذا التاريخ ذكرى وطنية غالية؛ تعطي قيمة تاريخية للعلم الوطني وما يحمله من دلالات القوة والسيادة لهذا الوطن.

وأضاف: يحق لأبناء هذا الوطن العظيم الاحتفاء بقيم ودلالات وتاريخ العلم الذي لا يُنكَّس أبداً مهما كانت الظروف، ليكون رمزاً لهذه الدولة التي تفخر بتطبيق شرع الله، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا وأن يديم على هذه المملكة أمانها وأمنها واستقرارها ورخائها.