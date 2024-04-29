أمير منطقة الجوف في جلسته الأسبوعية: ما حققته رؤية المملكة 2030 مدعاة للفخر، ونموّ مستمرّ ونتائج ملموسة في جميع المجالات

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استقبل صاحب السموِ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم في قصره بمدينة سكاكا جموع المواطنين ومشايخ وأعيان ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبل سموُه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموُه في الجلسة الأسبوعية التي يعقدها للمواطنين.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بالجميع، واستعرض كثيرًا من الموضوعات، التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مؤكدًا على دور المسؤولين في الإدارات الحكومية في متابعة الأعمال والإشراف عليها، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع الجهات جميعها.

وأشار سموُه خلال الجلسة إلى ما تحظى به منطقة الجوف كجميع مناطق المملكة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وتحدث سموُه خلال الجلسة بما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة 2030م خلال ثمانية أعوام من إطلاقها، وقال سموُه: إن ما تحقق خلال هذه الفترة القياسية يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بالعمل الذي يقدمه عرّاب الرؤية سمو ولي العهد الأمين، والذي يأتي بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين – حفظهما الله – للوصول إلى رؤية طموحة ومبشرة، تضع بلادنا الغالية على مسار التحول نحو تنمية شاملة على كل المستويات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، واستمع سموُه إلى عدد من مداخلات الحضور في مختلف المجالات.

واختتم سموُه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بدوام الصحة والتوفيق، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.