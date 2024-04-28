أمير منطقة الجوف يعزي معرّف جماعة الكريع بوفاة شقيقه

المناطق_سكاكا

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف واجب العزاء للمعرّف عبدالمحسن بن عطا الشايع معرّف جماعة الكريع في وفاة شقيقه صالح رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه، اليوم، لمنزل العزاء بمدينة سكاكا، حيث كان في استقباله أشقاء وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر عبدالمحسن الشايع وأشقاء وذوي الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الجوف، على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين المولى -عز وجل- أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن لا يرى سموه أي مكروه.