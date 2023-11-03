أمير منطقة الجوف ينوّه بدعم القيادة لأبناء الوطن ويؤكد أن مهرجان العسل أصبح نافذة تسويقية للمنطقة

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نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبناء الوطن في مختلف المجالات، ولمنتجي العسل في المملكة، مؤكدًا أن مهرجان العسل بنسخته الرابعة بمحافظة دومة الجندل وصل إلى أعلى درجات الاهتمام من خلال العمل والتركيز على إنتاج العسل حتى أصبح لدينا نافذة تسويقية لمنتج تتميز به منطقة الجوف، وأشاد سموه بالمردود الإيجابي للمهرجان على أبناء المنطقة اقتصاديًا وسياحيًا.

جاء ذلك خلال افتتاح سموِّه مهرجانَ العسل في أرض المعارض بمحافظة دومة الجندل؛ حيث كان في استقبال سموِّه لدى وصوله، وكيلُ الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، ثم تَجَوَّل سموُّه بالمهرجان وشاهد معروضاته المتنوعة.

وبدأَ الحفلُ المعدُّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أوضح فيها أن الأمانة ممثلة في بلدية المحافظة حرصت على توفير جميع الخدمات بموقع المهرجان، كما حرصت على تنويع الفعاليات والأجنحة لتشمل عروض الأطفال، والفقرات الثقافية والفنية، والأسر المنتجة، ومشروعات الشباب الريادي في مجال عربات الأكل والمشروبات المتنقلة، مبيناً أن المهرجان يشارك به 30 نحَّالًا من داخل المنطقة وخارجها، و37 أسرة منتجة، و25 عربة أطعمة متنقلة، والذي يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، كما يمثِّل عامل جذب سياحي بالمنطقة.

ثم ألقى رئيس جمعية النحالين عواد السعيدان، كلمة بهذه المناسبة شكر فيها حضور واهتمام سمو أمير المنطقة ودعمه جميع الفعاليات بالمنطقة.

بعدها شاهد سموُّه والحضور أوبريت بهذه المناسبة، ثم توالت فقرات الحفل.

عقب ذلك التقى سموُّ الأمير فيصل بن نواف عدد من النحَّالين المشاركين واستمع إليهم، مشيدًا بجهود أبناء المنطقة والمملكة بشكل عام، وتميزهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا توفير الدعم بجميع أشكاله وتقديم التسهيلات للنحَّالين.

وثمَّن سموُّه حرصَ نحَّالي ومنتجي العسل على إنتاج أصناف نوعية بما يحقق أهداف تطوير صناعة عسل النحل بالمملكة؛ تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.