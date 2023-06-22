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أمير منطقة الجوف يوجّه الإمارة والمحافظات والمراكز باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 يونيو 2023 - 9:08 صباحًا
الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف

المناطق_الجوف

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم، وتكثيف الجهات الحكومية جهودها خلال فترة الإجازة بما يخدم المنطقة وأبنائها وزائريها.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم, داعيًا الله تعالى أن يوفق القيادة، وأن يديم الأمن والأمان على البلاد، وأن يتقبل من الحجاج نسكهم وصالح أعمالهم.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 يونيو 2023 - 9:08 صباحًا
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shimaa mohamed

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