أمير منطقة الجوف يُوجّه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات والمراكز خلال إجازة عيد الفطر

المناطق_واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, مختلف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر لعام ١٤٤٥ هـ ؛ لتسيير شؤون ومعاملات المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وشدّد سموه على أهمية تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم,‫ مؤكداً أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين وتسيير أمورهم