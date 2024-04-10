أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

المناطق – واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيد “بحي المحمدية” بعرعر.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الشيخ الدكتور خالد بن جريد العنزي, الذي دعا إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن، والمحافظة على الصلوات، وإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر في أوقاتها المحددة لها، والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن العيد بهجة وفرحة للمسلمين في أنحاء المعمورة بما يجب فيه من أفعال وأعمال؛ كونه يوم يفرح فيه الصائمون بتمام صومهم ، وما أنعم الله علينا في بلادنا المباركة من نِعم تستوجب الشكر، سائلاً الله أن يُجزل الأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شاكراً المولى عز وجل على ما أنعم به علينا في بلادنا من أمنها وازدهارها ورخاءها.

وقد أديت الصلاة في محافظات ومراكز وقرى المنطقة كافة.