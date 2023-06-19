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أمير منطقة الرياض: نرجو أن تتحقق الآمال وأن نسعد بعطاءات تفيد الوطن والمواطن

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 19 يونيو 2023 - 9:58 صباحًا

أعرب الأمير “فيصل بن بندر” أمير منطقة الرياض، عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل العمل على النهوض بالمملكة في كافة المجالات.

وأكد في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن قيادة المملكة تعمل من أجل رفعة الوطن في جميع المجالات الاقتصادية والطبية والعلاجية والثقافية، لتحقيق التقدم والريادة لأبناء المملكة في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن العصر الحالي يشهد تطوراً مهما وملحوظاً في شتى المجالات، موجها أبناء المملكة بالعمل والاجتهاد من أجل رفعة راية المملكة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تدشينه “مركز زراعة القوقعة” في مدينة الملك فهد الطبية.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 19 يونيو 2023 - 9:58 صباحًا
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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