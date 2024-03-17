أمير منطقة الرياض يدشّن حملة (تراحمنا له أثر) دعماً لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حملة “تراحمنا له أثر” التي تنفذها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” خالد بن محمد العجلان وعدداً من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.

واطلع سموه، خلال الاستقبال، على جهود اللجنة في تطوير شؤونها، وتحقيق أهدافها ورسالتها، في مجال التنمية الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتعظيم نفعها، وتوسيع أثرها.

وثمّن العجلان، دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة لأعمال اللجنة بالمنطقة.

حضر الاستقبال، وكيل الإمارة المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل.