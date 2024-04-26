أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقق من منجزات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على ما تحقق من مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وأكد سموه أن هذه الرؤية الطموحة والتي انطلقت بتوجيهات ومباركة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حققت خلال هذه الأعوام ما يتجاوز مستهدفاتها حيث تطورت البنى التحتية والمشروعات النوعية، وارتفعت الإيرادات غير النفطية، وقلت نسبة البطالة، واحتلت المملكة مكانة عالية في إنجازاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والتنموية والتقنية وغيرها.

وأضاف سموه أن المملكة خلال هذه السنوات شهدت قفزات نوعية وإنجازات متتالية في تطوير الأنظمة والتشريعات، واستقطاب الاستثمارات، وتنوع مصادر الدخل، وأضحت الرياض بوابة العالم في استضافة وتنظيم أكبر الأحداث والمناسبات العالمية، ومنها معرض إكسبو العالمي.

وأشار سموه إلى أن الرياض خلال هذا العهد الزاهر تشهد حراكاً نوعياً في مشروعاتها الكبرى، وفي استثماراتها المتنوعة، وأصبحت محط جذب استثماري عالمي لما تحظى بها من مكانة استراتيجية، وبيئة جاذبة، وما توفره من فرص واعدة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار سموه إلى أن الرياض خلال هذا العهد الزاهر تشهد حراكاً نوعياً في مشروعاتها الكبرى، وفي استثماراتها المتنوعة، وأصبحت محط جذب استثماري عالمي لما تحظى بها من مكانة استراتيجية، وبيئة جاذبة، وما توفره من فرص واعدة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عز هذا الوطن وتطوره.