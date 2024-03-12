أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل عتيق، ومساعد رئيس المحكمة سعيد بن محمد الأحمري، اللذين قدّما التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشكر سموه رئيس ومساعد محكمة التنفيذ بالرياض على تهنئتهم، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

كما اطلع سموه على التقرير السنوي للمحكمة لعام 2023م، ومستجدات الأعمال بالمحكمة والجهود القضائية والعدلية التي حققتها خلال العام الماضي.