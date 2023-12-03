أمير منطقة الرياض يطلع على آخر الاستعدادات للمؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على آخر الاستعدادات والموضوعات للمؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة، المزمع عقده خلال الفترة 5 – 14 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور علي بن محمد المنصور، والرئيس التنفيذي للمركز للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.

واستمع سموه، إلى شرح عن جلسات وأهداف المؤتمر الذي سيقام بعنوان “الاستثمار والابتكار لاستكشاف آفاق جديدة لقطاع النخيل والتمور”.