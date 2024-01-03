أمير منطقة القصيم يتسلّم التقرير الخاص بمسابقة الدكتور المشيقح الأدبية

المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , التقرير الخاص بالنسخة الثالثة من مسابقة الدكتور عبدالرحمن العبدالله المشيقح الأدبية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، الدكتور عبدالرحمن المشيقح , مشيدًا بهذه المسابقة الأدبية التي أصبحت أنموذجا أدبياً ومشرفاً للوطن ويُفتخر بمشاركة كثير من أبناء الدول العربية والإسلامية فيها, مشيراً إلى أن المسابقة سُخّرت للتعريف بالقيادات السعودية وبالتاريخ السعودي.

وقدم شكره لفريق العمل الذي أسهم في نجاح هذه المسابقة المتميزة أدبيا وتاريخيا وثقافيا، مؤكداً أن مثل هذه المسابقات تسهم في دعم الحركة الأدبية والثقافية سواء داخل المملكة أو خارجها، وتشجيع المواهب الشابة في مجالات الأدب العربي المتعدد، مقدّراً الجهود الأدبية التي تمثلها المسابقة لتكون إحدى المبادرات الثقافية التي تنطلق من منطقة القصيم إلى مختلف الأنحاء والمهتمين في الجانب الأدب العربي.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح من الدكتور عبدالرحمن المشيقح عن المسابقة التي شملت أربعة فروع هي: البحث التاريخي الذي كان موضوعه شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهوده وعطاءاته في خدمة الأمتين العربية والإسلامية، والفرع الثاني القصيدة العربية، والفرع الثالث القصة القصيرة , بينما يختص الفرع الرابع المقال الأدبي.

وبين الدكتور المشيقح أن المسابقة شارك في نسختها الثالثة 4420 أديباً ينتمون لقارات العالم السبع ومن عشرات الدول حول العالم ، وقدموا 7218 عملاً أدبياً في مختلف أفرع المسابقة ، وتم تتويج 12 فائزاً في النسخة الثالثة من المسابقة ، في حين كان إجمالي المشاركات الأدبية في دورات الجائزة 16536 مشاركة تمثل عددًا من الأعمال الأدبية.